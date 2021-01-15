شكرا لقرائتكم خبر عن 188 متعافيا من كورونا.. وانخفاض «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 188 حالة تعافٍ جديدة، من فيروس كورونا المستجد ، ليصل عدد المتعافين إلى 356201 حالة.

وبيّنت الوزارة أنه جرى تسجيل 169 حالة إصابة جديدة؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 364440 حالة، من بينها 1929 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 302 حالة حرجة، بينما بلغ عدد الوفيات 6310 حالات، بإضافة 6 حالات وفاة جديدة، بالإضافة إلى إجراء 49133 فحصًا مخبريًا جديدًا.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.