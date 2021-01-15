شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يواصل دعم لاجئي الروهينجا في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على مدار يومين، 312 طنًا من السلال الغذائية لصالح اللاجئين الروهينجا استفاد منها 37.750 فردًا في مناطق: كوكس بازار، ودكا، وسيدفور، وجسور، وراجاهاشي، وشيتاغونغ، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي ضمن مشروع توزيع مواد غذائية للاجئين الروهينجا، والمجتمع المستضيف لهم في جمهورية بنجلاديش؛ بهدف تحسين المستوى المعيشي لهم في ظل تدابير الإغلاق الضرورية بسبب جائحة كورونا، وهو ما زاد من الصعوبات وأدى إلى تقليص حجم العطاء الإنساني لهم. ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة جاهدًا لتلبية احتياجات اللاجئين الروهينجا والمجتمع المستضيف لهم من خلال تنفيذ برامج ومشاريع متنوعة، إضافة إلى تأمين وتوزيع سلال غذائية تحتوي على المواد الأساسية، التي تعتمد عليها الأسرة اللاجئة والمضيفة في المجتمع المحلي، وذلك استمرارًا للدعم المقدم من المملكة ممثلة في المركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة لمهجري الروهينجا.