شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف حقيبة مدرسية لطلبة 6 محافظات يمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع توفير الحقيبة المدرسية في 6 محافظات يمنية. ويشمل المشروع توزيع 20.000 حقيبة متكاملة مع مستلزماتها في 6 محافظات بهدف تأمين التعليم للطلاب من الفئات الأشد احتياجا، والحد من مشكلة التسرب من التعليم، إلى جانب إيجاد فرص عمل لمعيلات الأسر من ذوي الدخل المحدود من خلال المشاركة في إنتاج الحقائب محلية الصنع.

وأشاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد الزعوري بدعم المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع التعليم، مؤكدا أهمية المشروع في مساعدة الطلاب من الفئات الأشد احتياجًا في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، عادًا المشروع بادرة أمل لآلاف الطلاب، ويسهم بشكل كبير في تعافي العملية التعليمية.