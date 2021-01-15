شكرا لقرائتكم خبر عن «التسوية الودية».. معالجة 3478 دعوى واسترداد 20 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت إدارات التسوية الودية في مكاتب العمل بالمنطقة الشرقية، خلال شهر ديسمبر الماضي، من استقبال ومعالجة 3478 دعوى، وإعادة أكثر من عشرين مليون ريال من الحقوق لأصحابها، وذلك بتوجيه ومتابعة مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل.

واستطاعت الإدارات تحقيق إنجاز نسبة صلح تجاوزت 81% لإجمالي الدعاوى، في حين بلغت إجمالي المبالغ المستردة 20171672 ريالا «أكثر من عشرين مليون ريال».

يذكر أن إدارات التسوية الودية بالمكاتب تعنى بالخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها تقريب وجهات النظر والوساطة للوصول إلى حل ودي يحفظ حقوق الطرفين.

وقدم المقبل شكره لجهود المصلحين ومديري إدارات التسوية ومديري مكاتب العمل، وأكد أن عملية الوصول إلى حل ودي يضمن حقوق الأطراف هي عملية متكاملة بين مديري المكاتب بتمكين المصلحين والحرص على تدريبهم بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء، ودعم مدراء الإدارات بالصلاحيات والأدوات للقياس، وضمان جودة جلسات التسوية الودية.