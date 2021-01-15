شكرا لقرائتكم خبر عن «حدائق الفن».. 5 آلاف ساعة تطوعية في «القادسية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك أكثر من 45 متطوعًا في مبادرة «حدائق الفن»، التي اختتمت أعمالها الثلاثاء الماضي، بعد أن استمرت أسبوعين، في حديقة القادسية بحي الجلوية في الدمام، ضمن مبادرات «مجتمع مبادر»، التي تشرف عليها أمانة المنطقة الشرقية، بالشراكة مع بلدية وسط الدمام.

وذكر وكيل الأمين للخدمات م. زياد مغربل، أن مبادرة «حدائق الفن» تستهدف تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوهات البصرية، وبرنامج جودة الحياة في المنطقة، من خلال التركيز على العناصر المهمة، حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها، لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة، التي تتماشى مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ولفت إلى أن المتطوعين والمتطوعات أسهموا في تجميل مرافق حديقة القادسية بحي الجلوية في الدمام من خلال القيام بعمل رسومات ولمسات إبداعية على الجدران والكراسي ودورات المياه والحاويات، وزرع شتلات ورود في أرجاء الحديقة، التي استمرت على مدى أسبوعين، حيث بلغ إجمالي عدد الساعات التطوعية 5040 ساعة.

وأكد م. مغربل أهمية العمل التطوعي عبر مشاركة الفرد في خدمة المجتمع، الذي يمثل دورا حضاريا يدل على تقدم المجتمعات ورقيها، ومن هذا المنطق وتفعيلاً لدور التطوع والمتطوعين والمتطوعات، قال إن الأمانة تعمل على تفعيل وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التطوعية الأخرى لتشجيع العمل التطوعي، الذي يعتبر أحد محاور رؤية المملكة 2030، من خلال نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع عبر إطلاق مبادرات وندوات تساعد في إثراء العمل التطوعي بالأفكار والخبرات المميزة، بما ينعكس على زيادة عدد الساعات التطوعية ورفع القيمة الاقتصادية للتطوع.