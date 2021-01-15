شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل الأمريكي تطلع على تجربة جامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. عبدالله الربيش، عرضًا مختصرًا عن الجامعة وكلياتها وفروعها وعدد طلابها والأساتذة وكذلك التخصصات التي تدرس في الجامعة، للقنصل الأمريكي بالظهران نيكول مانز- بعزاوي، وذلك في مقر الجامعة، يوم أمس الأول.

شهد اللقاء الحديث حول التعليم في المملكة، والتطورات التي يشهدها التعليم العالي، ثم استمعت القنصل الأمريكي لشرح وافٍ من رئيس الجامعة عن المدينة الجامعية، وما تحويه من كليات ومبان مساندة.

وفي ختام اللقاء، قدم د. الربيش درع الجامعة للقنصل الأمريكي وكتاب سيرة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.