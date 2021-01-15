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القنصل الأمريكي تطلع على تجربة جامعة الإمام عبدالرحمن

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الدمام - شريف احمد - قدم مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. عبدالله الربيش، عرضًا مختصرًا عن الجامعة وكلياتها وفروعها وعدد طلابها والأساتذة وكذلك التخصصات التي تدرس في الجامعة، للقنصل الأمريكي بالظهران نيكول مانز- بعزاوي، وذلك في مقر الجامعة، يوم أمس الأول.

شهد اللقاء الحديث حول التعليم في المملكة، والتطورات التي يشهدها التعليم العالي، ثم استمعت القنصل الأمريكي لشرح وافٍ من رئيس الجامعة عن المدينة الجامعية، وما تحويه من كليات ومبان مساندة.

وفي ختام اللقاء، قدم د. الربيش درع الجامعة للقنصل الأمريكي وكتاب سيرة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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