شكرا لقرائتكم خبر عن بـ20 مليون ريال.. وضع حجر الأساس لمركز «الفحص الشامل» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بقيمة بلغت 20 مليون ريال، شهد يوم أمس الخميس، وضع حجر الأساس لمشروع «السيد علي الناصر السلمان» للفحص الشامل والكشف المبكر عن الأورام بالقطيف، الذي يُقام على مساحة 14700 متر مربع.

ووضع حجر الأساس في حفل مبسّط في موقع المشروع، وذلك مراعاة للاحترازات الصحية الطبية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وذلك بحضور المتبرع بالمشروع السيد علي الناصر السلمان، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية بالإنابة أحمد العيسى، ورئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، وسماحة الشيخ حسن الصفار، ورئيس المجلس البلدي بالقطيف م. شفيق السيف، ومدير مجمع الدمام الطبي والمراكز الصحية التابعة له د. محمد الأحمري، وجمع مِن الحضور، وكان في استقبالهم المدير التنفيذي لمستشفى القطيف المركزي والمنشآت الصحية التابعة له د. رياض الموسى.

وأوضح د. الموسى أن المركز الذي تم تدشينه ووضع حجر الأساس له، تبلغ مساحته الإجمالية ما يقارب 5000 متر مربع، ويضم 4 أدوار، خصّص الدور الأول للفحص الشامل مِن فحص العمالة والطلبة والتوظيف وفحص ما قبل الزواج وعيادة السفر والملاريا، وعدد مِن الخدمات الخاصة بالطب الوقائي ومركز دائم للتبرع بالدم.

وأضاف: «خصص الدور الثاني لفحوصات الكشف المبكر عن الأورام، ويحتوي على قسم لجراحات اليوم الواحد الصغرى ومناظير الجهاز الهضمي، وقسم أشعة الماموغرام لفحص سرطان الثدي، وفحص سرطان البروستات وعنق الرحم».

وأبان أن الدور الثالث خُصّص ليكون مختبرًا آليًا متكاملًا لاستقبال كافة الفحوصات المخبرية مِن المراكز الصحية بالقطيف، وخصّص الدور الرابع ليكون مركزًا للدراسات الأكاديمية والتدريب، وقسمًا إداريًا لإدارة المراكز الصحية بالقطيف.

وأكد المشرف على المشروع م. إياد الفضلي أن المركز هو للفحص الشامل، والمتبرع السيد علي ناصر السلمان، والمشروع يتبع وزارة الصحة بمساحة 14700 متر مربع، والمبنى الرئيسي للمركز سيكون في المنتصف بمساحة 1200 متر مربع يتكون من 4 أدوار، كل دور 1200 متر مربع، ومدة تنفيذ المشروع 18 شهرًا وقيمة المشروع بحدود 20 مليون ريال.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، قد رعى توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، مثّله رئيس المجلس الاستشاري عصام المهيدب، ومموّل المشروع علي الناصر السلمان، لتمويل مشروع مبنى مركز الفحص الشامل والفحص المبكر للأورام والمختبر بالقطيف.