شكرا لقرائتكم خبر عن 820 جولة رقابية تكشف 10 مخالفات لـ«تدابير كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت أمانة المنطقة الشرقية 10 مخالفات، يوم أمس الأول، في 820 جولة رقابية، بالإضافة لـ3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لمتابعة التدابير الصحية، ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، في الأسواق والمراكز التجارية، وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية.

جاء من بينها 8 مخالفات لعدم التقيّد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19» في الأسواق والمراكز التجارية، ومخالفتا تكدس في الأسواق المركزية.

وأنجزت الأمانة غسل وتعقيم وتطهير 760 موقعًا، باستخدام 136670 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 446 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 6726 طنًا من النفايات، وإزالة 4791 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9384 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة لمعالجة الملاحظات والشكاوى من خلال مركز «940».