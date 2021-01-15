شكرا لقرائتكم خبر عن ألف بحث علمي لجامعة الملك فيصل في «سكوبس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت الأبحاث العلمية المنشورة باسم جامعة الملك فيصل في قاعدة بيانات سكوبس «Scopus»، ألف بحث علمي منشور في عام 2020م، مقارنةً بـ631 بحثًا علميًّا منشورًا في عام 2019م، وذلك نتيجة اهتمام الجامعة وإستراتيجياتها بتعزيز الجانب الكمي والنوعي لمساهماتها وإنتاجيتها العلمية والتنموية، وترجمةً لجهود التطوير المستمرة في مساراته.

وأوضح رئيس الجامعة د. محمد العوهلي أن هذا النمو اللافت بزيادة بلغت ما نسبته 60% مقارنة بما تحقق من نتائج تتعلق بالنشر العلمي في العام 2019م، يمثل انعكاسًا حقيقيًّا لقدرات الجامعة البحثية، وما تقدمه لمنظومة البحث العلمي وباحثيها من دعم كبير بتوفير الموارد والإمكانات والتحفيز المستمر، مؤكدًا مضي الجامعة في إستراتيجية دعمها للأبحاث العلمية، واستهداف أوعية النشر الدولية وبأعلى مستويات الجودة والمنافسات العالمية في البحث العلمي الأساسي والتطبيقي المرتبط بمخرجات ذات ‏قيمة اقتصادية أو ابتكارية أو براءات اختراع، ولذا فإن الجامعة وللعام الرابع على التوالي لا تزال تحافظ على تميزها البحثي ضمن الجامعات السعودية المتصدرة لآخر تقرير لمؤشر نيتشر العالمي.

وبيّن د. العوهلي أن ذلك الحراك البحثي في الجامعة يأتي تحقيقًا لتوجهات وزارة التعليم نحو تعزيز مجالات البحث والابتكار، وتعزيزًا لإسهام الجامعة الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030م، موضحًا أن ما تقدمه إدارة الجامعة من رعاية ودعم يهدف إلى تحفيز وتوثيق الإنتاج البحثي لمنسوبي الجامعة، وبما يحقق رفع مساهمات الباحثين والجامعة في المقاييس العالمية المعتبرة، وذلك من خلال الاشتراك في أحدث أنظمة إدارة البحث العلمي وأكثرها تطورًا على مستوى العالم.

وأشار إلى أن نسبة الاستشهادات في عام 2020م بلغت 10748 استشهادًا طبقًا لقاعدة بيانات «سكوبس»، وسجلت الجامعة براءتي اختراع هذا العام، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية المحلية والإقليمية والعالمية بما يسهم في دعم مواجهة تحديات التنمية في جميع مجالاتها بالبحث العلمي الرصين، وذلك من خلال اقتراح الأولويات البحثية، ودعمها في إطار مستهدفات خطط الرؤية الوطنية، والعمل على مواءمة الممارسات والإجراءات المتبعة في إنتاج البحوث العلمية بما يتوافق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي.