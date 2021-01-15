شكرا لقرائتكم خبر عن بقيق.. مقترح «بلدي» لإنشاء دوار بالمدخل الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم المجلس البلدي بمحافظة بقيق، مقترحًا لبلدية المحافظة؛ لإنشاء دوار عند المدخل الجنوبي تقاطع إدارة المرور.

وأوضح رئيس المجلس البلدي بالمحافظة عبدالله آل عايد، أن المجلس قدم مقترحًا للبلدية لإنشاء الدوار، في ظل سعيه الدائم لتطوير المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك من أجل جودة الحياة. وبيَّن أن المجلس يسعى في الفترة القادمة إلى تكثيف الجهود مع البلدية من أجل توفير كل الخدمات للأهالي الجمالية والترفيهية، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات تطويرية لعدد من المشاريع تتوافق مع رؤية المملكة 2030م ستنفذ بمحافظة بقيق بعد اعتمادها من الجهات المعنية.

وقال: «دومًا يسعى الأعضاء إلى تقديم مقترحات ومبادرات مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، التي تصب بالمصلحة الأولى لخدمة أهالي المحافظة والمراكز».