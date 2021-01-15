شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة»: 15 عملية جراحية لأطفال المكلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، تنفيذ حملته الطبية التطوعية الأولى للجراحات المتخصصة للأطفال اليمنيين في جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وأجرى الفريق الطبي للمركز في اليوم الرابع من الحملة 15 عملية جراحية؛ منها 7 جراحات في المسالك البولية و8 جراحات عامة، استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، كما راجع عيادة طب الأسرة الموازية لبرنامج الجراحات المتخصصة 31 فردا.

وتأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.

من جهة ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 312 طنا من السلال الغذائية لصالح اللاجئين الروهينغا استفاد منها 37.750 فردا في مناطق كوكس بازار، ودكا، وسيدفور، وجسور، وراجاهاشي، وشيتاغونغ، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي ضمن مشروع توزيع مواد غذائية للاجئين الروهينغا والمجتمع المستضيف لهم في جمهورية بنغلاديش؛ بهدف تحسين المستوى المعيشي لهم في ظل تدابير الإغلاق الضرورية بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، وهو ما زاد من الصعوبات وأدى إلى تقليص حجم العطاء الإنساني لهم.