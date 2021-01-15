شكرا لقرائتكم خبر نسخة محدثة لتسعير المستحضرات الصيدلانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء قواعد تسعير المستحضرات الصيدلانية بنسختها المحدثة، وذلك وفقا لأبرز الممارسات والتطبيقات العالمية بما يتناسب مع التطورات الدوائية والتغييرات الاقتصادية في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن مشروع تطوير قواعد تسعير الأدوية والآلية التي تتبعها لتحديد سعر الدواء يعد أحد أهم المشاريع الإستراتيجية التي عكفت عليها قرابة العامين لدراسة القواعد السابقة وتحديثها.

وأشارت إلى أنه يجري العمل بموجبها اعتبارا من أمس، وذلك بعد صدور موافقة مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 22 / 03 / 1442هـ.

وبينت أن أبرز ملامح التطوير في القواعد الجديدة، استحداث آلية لتسعير المستحضرات الحيوية والمكافئة حيويا، وزيادة نسبة التخفيض للمستحضر المبتكر عند تسجيل أول جنيس (مكافئ)، وتثبيت سعر المستحضر عند نقل وتوطين الصناعة.

ويشمل المستحضر الصيدلاني (الدواء)، أي منتج يصنع بشكل صيدلاني ويحتوي على مادة أو أكثر تستعمل من الظاهر أو الباطن في علاج الإنسان من الأمراض أو الوقاية منها، ويُقصد بالدواء المبتكر أي المستحضرات التي تحتوي على مادة فعّالة جديدة ويتم طرحها تحت اسم تجاري في الأسواق من قبل الشركة المبتكرة، أما الدواء الحيوي فهو الذي ينتج من مصادر حية كالإنسان أو الحيوان أو البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات أو يتم تصنيعها بالتقنية الحيوية المتطورة أو علم الجينات أو علم الخلايا.

أبرز أهداف تطوير قواعد تسعير الأدوية: