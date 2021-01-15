استمرار انخفاض حالات كورونا النشطة والحرجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 188 حالة، و6 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 364440 حالة، من بينها 1929 حالة نشطة، منها 302 حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة أن نسبة التعافي من حالات كورونا بلغت 97.73%.لافتة إلى إجراء 49133 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏