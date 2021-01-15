فوانيس الـLED تضيء شوارع المدينة المنورة

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ويسهم مشروع تأهيل إنارة الطرق والأحياء إلى ترشيد الاستهلاك الكهربائي الحالي بنسبة 69%، وتفادي انبعاث 61000 طن من الكربون الضار، وتوحيد الهوية البصرية في المدينة المنورة من خلال توحيد درجة لون الإنارة، عبر استبدال فوانيس الصوديوم التقليدية بفوانيس LED موفرة للطاقة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت أمانة المدينة المنورة المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل إنارة الطرق والأحياء السكنية وتحويلها إلى إنارة LED موفرة للطاقة.ويسهم مشروع تأهيل إنارة الطرق والأحياء إلى ترشيد الاستهلاك الكهربائي الحالي بنسبة 69%، وتفادي انبعاث 61000 طن من الكربون الضار، وتوحيد الهوية البصرية في المدينة المنورة من خلال توحيد درجة لون الإنارة، عبر استبدال فوانيس الصوديوم التقليدية بفوانيس LED موفرة للطاقة.

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