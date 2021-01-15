1.5 مليون طن نفايات منزلية بجدة خلال عام

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وأوضح مدير عام مشاريع النظافة بالأمانة سليمان المحيميد في بيانه أمس قائلا «إن جهود الأمانة خلال العام الماضي شملت تنظيف 17 مليونا و778 ألف م2 من الأراضي الفضاء ورفع 911.613 م3 من المخلفات ذات الحجم الكبير»، مبينا أن الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي والتقاط مبعثرات على الطرق والشوارع، بجانب تنفيذ أعمال غسيل وتطهير للحاويات وصيانة واستبدال حاويات أخرى، وغسيل الأرصفة والمرافق.وأضاف «إن الأمانة واصلت جهودها في تحسين المشهد البصري بإزالة لوحات دعائية مخالفة والكتابات المشوهة للمظهر العام، ورفع الإطارات المستهلكة»، لافتا إلى أن أعمال الأمانة في النظافة خلال 2020م تضمنت غسيل وتطهير مواقع عديدة.
أعمال النظافة والتعقيم خلال 2020:
- 1,457,498طن من النفايات المنزلية رفعت
- 33,513 كلم مساحة تطهير وتعقيم المرافق
- 745,322 حاوية جرى غسيلها وتطهيرها
- 4,365,895 كلم الكنس الآلي واليدوي
- 30,396 صيانة واستبدال الحاويات
- 23,513 كلم غسلت من الأرصفة والمرافق
- 124,262 لوحة دعائية مخالفة أزيلت
- 6488 م2 من الكتابات المشوهة للمظهر العام أزيلت
- 34,205 من الإطارات المستهلكة رفعت
غسيل وتطهير 124,651 موقعا شملت:
- مناطق ألعاب الأطفال
- ماكينات الصراف الآلي
- واجهات المحلات والأبنية
- محيط المساجد والمدارس والجامعات والجهات الحكومية
- الفنادق
- مواقع أخرى
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