شكرا لقرائتكم خبر 1.5 مليون طن نفايات منزلية بجدة خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحلت أمانة محافظة جدة 1.5 مليون طن من النفايات المنزلية خلال العام الماضي 2020م، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة في نطاق 19 بلدية فرعية وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة بالأمانة سليمان المحيميد في بيانه أمس قائلا «إن جهود الأمانة خلال العام الماضي شملت تنظيف 17 مليونا و778 ألف م2 من الأراضي الفضاء ورفع 911.613 م3 من المخلفات ذات الحجم الكبير»، مبينا أن الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي والتقاط مبعثرات على الطرق والشوارع، بجانب تنفيذ أعمال غسيل وتطهير للحاويات وصيانة واستبدال حاويات أخرى، وغسيل الأرصفة والمرافق.

وأضاف «إن الأمانة واصلت جهودها في تحسين المشهد البصري بإزالة لوحات دعائية مخالفة والكتابات المشوهة للمظهر العام، ورفع الإطارات المستهلكة»، لافتا إلى أن أعمال الأمانة في النظافة خلال 2020م تضمنت غسيل وتطهير مواقع عديدة.

أعمال النظافة والتعقيم خلال 2020:

1,457,498طن من النفايات المنزلية رفعت

33,513 كلم مساحة تطهير وتعقيم المرافق

745,322 حاوية جرى غسيلها وتطهيرها

4,365,895 كلم الكنس الآلي واليدوي

30,396 صيانة واستبدال الحاويات

23,513 كلم غسلت من الأرصفة والمرافق

124,262 لوحة دعائية مخالفة أزيلت

6488 م2 من الكتابات المشوهة للمظهر العام أزيلت

34,205 من الإطارات المستهلكة رفعت

غسيل وتطهير 124,651 موقعا شملت: