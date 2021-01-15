200 ألف زهرة موسمية تجمل شوارع نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة منطقة نجران زراعة 200 ألف زهرة موسمية في الطرق والشوارع والميادين، ضمن استراتيجية الأمانة في تحسين المشهد الحضري والجمالي بالمنطقة. وأوضح أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي أن الأمانة ستطلق النسخة الأولى من مهرجان الزهور والأشجار المحلية في مارس المقبل بمتنزه أباالرشاش لمدة 10 أيام. يذكر أن فرق التشجير بالأمانة بدأت زراعة الزهور الشتوية، من خلال مسح المواقع المستهدفة أولا، ومن ثم دراسة خريطة الزهور والنباتات الموجودة، يأتي بعد ذلك العمل على توزيع الزهور الجديدة من خلال اختيار خليط نوعي منسق يعكس أشكالا جميلة. يذكر أن فرق التشجير بالأمانة بدأت زراعة الزهور الشتوية، من خلال مسح المواقع المستهدفة أولا، ومن ثم دراسة خريطة الزهور والنباتات الموجودة، يأتي بعد ذلك العمل على توزيع الزهور الجديدة من خلال اختيار خليط نوعي منسق يعكس أشكالا جميلة.

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