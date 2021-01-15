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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب منصة الكترونية لاختبارات المكفوفين - تجريبيا - عبر المقرات المحوسبة تمكن المكفوف من التحكم في أداء الاختبار، وذلك بحضور رئيس الهيئة الدكتور حسام زمان، حيث تأتي ضمن الخيارات الإستراتيجية للتحول الرقمي والتطبيق الالكتروني للاختبارات والتقويم، وتحقق أهداف الهيئة ومسؤولياتها في خدمة جميع المستفيدين والمستفيدات من المقاييس والاختبارات.

وأكدت الهيئة حرصها على إتاحة الفرصة لجميع المستفيدين للحصول على خدماتها وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنصة الخاصة بهم، وحيث إن الإعاقات التي تصاب بها هذه الفئة متعددة ومختلفة الدرجات، فقد عملت الهيئة على خدمة كل منها بالطريقة التي تناسب إمكاناتها.

وأضافت أن العمل يبدأ مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال معرفة نوع الإعاقة ودرجتها، وبناء عليها يحدد مسار أخذها للاختبار، فيُصمم الاختبار والأدوات المناسبة له.

وأوضحت الهيئة أنها عملت على جميع متطلبات ذوي الإعاقة ومازالت تعمل عليها، بداية من تكييف الاختبارات وانتهاء بتهيئة المكان لهم، حيث يجد ذوو الإعاقة ما يحتاجونه من عناية في مراكز اختبارات الهيئة المحوسبة المنتشرة في أنحاء المملكة، سواء كانت إعاقتهم حركية أم حسية.