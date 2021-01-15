سوق المزارعين تجربة لبيع المنتجات بأسعار عادلة

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وتقام فعالية «سوق المزارعين» تزامنا مع احتفالية وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسنة الدولية للفواكه والخضراوات 2021 التي أطلقتها منظمة «الفاو».ويعد «سوق المزارعين» من الأسواق التي يديرها المجتمع المحلي، وتباع منتجاتها مباشرة إلى المستهلكين بأسعار عادلة، سعيا لتنمية المنتجات الغذائية المحلية والمحاصيل الزراعية، وكذلك بالنسبة للمنتجات الحرفية المصنعة محليا، إضافة إلى أنها تمنح أطفال الزوار فرصة تعلم فنون الزراعة التقليدية؛ لتوثيق الروابط بين السكان ومدينتهم، وتفعيل فضاءاتها العامة والنهوض بمجتمع حيوي قادر على الإنتاج.
واختارت هيئة فنون الطهي «الدرعية» لإطلاق المرحلة التجريبية من «سوق المزارعين»، وحددت مكان إقامتها بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، على أن تعمم التجربة على جميع مناطق المملكة لاحقا.
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