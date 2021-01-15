شكرا لقرائتكم خبر لوحة شرف وتميز علمي لمبتعثي ومبتعثات أيرلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الملحقية الثقافية في جمهورية أيرلندا لجميع المبتعثين عن بدء التقديم على لوحة الشرف والتميز التي خصصتها الملحقية للمتميزين من المبتعثين والمبتعثات في عدد من المجالات العلمية لهذا العام.

وأوضحت الملحق الثقافي في جمهورية أيرلندا الدكتورة فهدة آل الشيخ أن لوحة الشرف تتكون من خمسة فروع، ويمكن التقديم عليها عبر الرابط المخصص.

وقالت «انطلاقا من حرص الملحقية على تكريم المتميزين من المبتعثين والمبتعثات والدارسين على حسابهم الخاص، وفي إطار دعم روح التنافسية وتوجيهها نحو التميز والتألق، ومن أجل الارتقاء بمستوى الطلبة في أيرلندا جاءت مبادرة الملحقية لجميع أبنائها للتكريم في لوحة الشرف والتميز، والتي تمنحها الملحقية الثقافية لمستحقيها».

وعزت آل الشيخ فكرة لوحة الشرف والتميز لتوجهات وزارة التعليم بشأن تكريم المتميزين والمتميزات عبر إبراز المنجزات التي حققها السعوديون في الخارج من خلال تذكية روح التنافس بين المبتعثين والمبتعثات، وتشجيعهم على التميز في مختلف المجالات، وأيضا لتقدير وإبراز الممارسات المتميزة.

ويشرف على لوحة الشرف والتميز لجنة مختصة من الأكاديميين وأصحاب الاختصاص، حيث تتولى إجراءات الترشيح والتقييم ضمن المعايير والضوابط المحددة لكل فرع من فروع التكريم.

وشجعت آل الشيخ جميع المبتعثين والمبتعثات والدارسين على حسابهم الخاص في أيرلندا ممن تنطبق عليهم الشروط؛ بالتقديم على لوحة الشرف في الوقت المحدد كما هو معلن في موقع الملحقية الالكتروني.

5 فروع للوحة: