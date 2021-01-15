تعاون أكاديمي بين التدريب التقني وجامعة المجمعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة المجمعة اتفاقية في إطار تعزيز تعاون المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمملكة، ودعم سياسات التكامل بينها، وتفعيل دور التعليم والتدريب.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، ورئيس الجامعة الدكتور خالد المقرن، إلى التكامل بين الجانبين من خلال تطوير آلية التحويل والتجسير للطلاب والطالبات والمتدربين والمتدربات بين الكليات الجامعية والتقنية في التخصصات المتوافقة، والتعاون في مجالات التدريب والاستشارات والبحوث، إضافة إلى التعاون من خلال تبادل المنافع بين الطرفين.

وتضمنت بنود الاتفاقية تنفيذ أوجه تعاون مشتركة، وتبادل الخبرات والبرامج العلمية والعملية التي تخدم الجانبين، والتنسيق في أعمال القبول والمسارات التعليمية والتدريبية بين الكليات التقنية والكليات الجامعية، وإيجاد موازنة في التخصصات الأكاديمية والتقنية التي تلبي احتياجات سوق العمل، والاستفادة من المباني الدراسية في تنفيذ البرامج والمسارات التدريبية المختلفة.