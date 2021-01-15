فئات الآباء في تربيتهم لأبنائهم

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أساليب التقبل1- المحبة
الميل الإيجابي للأبناء والاهتمام بهم وإقامة علاقات عاطفية معهم
2- التسامح
تقبل الوالد أفكار ولده المبكرة وطموحاته، بدلا من أن يفرضها عليه، فلا يصادر ولا يسيطر على آراء الأبناء
3- الديمقراطية
إعطاء الأبناء فرصة التعبير عن آرائهم ومشاعرهم الخاصة، وجعلهم يشاركون في اتخاذ القرار في شؤونهم الخاصة
4- الدعم
تشجيع الأبناء على التصرف في شؤونهم دون الاعتماد على الآخرين، وإعطاء الابن نوعا من الحرية بحيث ينظم سلوكه دون توجيه محدد لذلك السلوك
أساليب النبذ
1- الرفض
الرفض المستمر للاستماع لآراء الأبناء وتفهم حاجاتهم ومقارنتهم بأقرانهم والتقليل من شأنهم
2- التسلط
سيطرة وفرض الأوامر والنواهي على الأبناء، والوقوف أمام تحقيق رغباتهم ومنعهم من القيام بسلوك معين، واستخدام الحرمان من أجل فرض رأيه
3- الإهمال
ترك الأبناء دونما تشجيع على السلوك المرغوب فيه واستحسان له، وكذلك دون محاسبة على السلوك غير المرغوب به
4- التذبذب
عدم استقرار الوالد على أسلوب محدد، فأحيانا يستخدم العقاب تجاه سلوك معين، وأحيانا يستخدم الثواب تجاه السلوك نفسه الذي يبديه الابن
5- التفرقة
عدم المساواة بين الأبناء جميعا، والتفضيل بينهم بناء على المركز أو الجنس أو السن أو أي سبب عرضي آخر
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