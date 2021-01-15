شكرا لقرائتكم خبر فئات الآباء في تربيتهم لأبنائهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استخدام بعض أساليب التربية العنيفة من شأنه أن يؤثر على شخصية الأبناء ويفقدهم ثقتهم بأنفسهم، كما أن التساهل المطلق يخلق حالة اللامبالاة لديهم فلا يلتزم ولا يحترم، الطريقة الأمثل هو التوازن في التعامل، ويقوم على اللين والحزم معا.

أساليب التقبل

1- المحبة

الميل الإيجابي للأبناء والاهتمام بهم وإقامة علاقات عاطفية معهم

2- التسامح

تقبل الوالد أفكار ولده المبكرة وطموحاته، بدلا من أن يفرضها عليه، فلا يصادر ولا يسيطر على آراء الأبناء

3- الديمقراطية

إعطاء الأبناء فرصة التعبير عن آرائهم ومشاعرهم الخاصة، وجعلهم يشاركون في اتخاذ القرار في شؤونهم الخاصة

4- الدعم

تشجيع الأبناء على التصرف في شؤونهم دون الاعتماد على الآخرين، وإعطاء الابن نوعا من الحرية بحيث ينظم سلوكه دون توجيه محدد لذلك السلوك

أساليب النبذ

1- الرفض

الرفض المستمر للاستماع لآراء الأبناء وتفهم حاجاتهم ومقارنتهم بأقرانهم والتقليل من شأنهم

2- التسلط

سيطرة وفرض الأوامر والنواهي على الأبناء، والوقوف أمام تحقيق رغباتهم ومنعهم من القيام بسلوك معين، واستخدام الحرمان من أجل فرض رأيه

3- الإهمال

ترك الأبناء دونما تشجيع على السلوك المرغوب فيه واستحسان له، وكذلك دون محاسبة على السلوك غير المرغوب به

4- التذبذب

عدم استقرار الوالد على أسلوب محدد، فأحيانا يستخدم العقاب تجاه سلوك معين، وأحيانا يستخدم الثواب تجاه السلوك نفسه الذي يبديه الابن

5- التفرقة

عدم المساواة بين الأبناء جميعا، والتفضيل بينهم بناء على المركز أو الجنس أو السن أو أي سبب عرضي آخر