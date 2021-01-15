شكرا لمتابعة خبر عن أتلتيك بلباو يقصي ريال مدريد ويضرب موعدًا مع برشلونة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وكالات (صدى):

تمكن أتلتيك بلباو من الفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف؛ ليتأهل لملاقاة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني يوم الأحد القادم.

وبدأت أحداث الشوط الأول بسيطرة من جانب بلباو بحثًا عن تسجيل هدف أول لحسم الأمور مبكرًا والسيطرة على مُجريات المباراة؛ ليسجل هدف أول لفريق أتلتيك بلباو عن طريق داني جارسيا بعد تسديدة أرضية سكنت أسفل شباك مرمى البلجيكي تيبوا كورتوا.

وجاء هدف ثاني لصالح فريق بلباو عن طريق راؤول جارسيا من علامة الجزاء في الدقيقة 35، فيما سجل ريال مدريد هدفًا في الشوط الثاني عن طريق كريم بنزيما وذلك بعد شكوك في صحتها إلى أن حكم الـفـار أثبت صحة الهدف، لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف ويتأهل أتلتيك بلباو.