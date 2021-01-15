شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشارية: الآثار الجانبية للقاح كورونا خفيفة ولا تتجاوز 48 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قالت الدكتورة لمياء البراهيم استشارية طب الأسرة والمجتمع أن الآثار الجانبية للقاح كورونا خفيفة جدا ولا تتجاوز 48 ساعة.

وأوضحت الاستشارية أنه يوجد إقبال كبير على تناول اللقاح ، مبينة أن المخاوف بدأت تتبدد بعد تلقي خادم الحرمين وولي العهد اللقاح .

وأشارت إلى أن الوضع مستقر بسبب الرعاية الصحية الجيدة والوقاية والالتزام بالاحترازات.

وأضافت أن الآثار الجانبية قابلة للعلاج وتستمر حوالى 3أيام ، مشيرة إلى أنه في الشعور بألم في اليد يمكن استخدام كمادات ماء البارد أو مسكنات خفيفة، وإذا زادت الأعراض يمكن الرجوع للمركز الطبي.