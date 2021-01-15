اخبار السعوديه

بالفيديو.. استشارية: الآثار الجانبية للقاح كورونا خفيفة ولا تتجاوز 48 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشارية: الآثار الجانبية للقاح خفيفة ولا تتجاوز 48 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قالت الدكتورة لمياء البراهيم استشارية طب الأسرة والمجتمع أن الآثار الجانبية للقاح كورونا خفيفة جدا ولا تتجاوز 48 ساعة.

وأوضحت الاستشارية أنه يوجد إقبال كبير على تناول اللقاح ، مبينة أن المخاوف بدأت تتبدد بعد تلقي خادم الحرمين وولي العهد اللقاح .

وأشارت إلى أن الوضع مستقر بسبب الرعاية الصحية الجيدة والوقاية والالتزام بالاحترازات.

وأضافت أن الآثار الجانبية قابلة للعلاج وتستمر حوالى 3أيام ، مشيرة إلى أنه في الشعور بألم في اليد يمكن استخدام كمادات ماء البارد أو مسكنات خفيفة، وإذا زادت الأعراض يمكن الرجوع للمركز الطبي.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا