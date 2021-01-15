بالصور.. 3 إصابات خطيرة في حادثين مروعين بالباحة

قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، إن غرفة عمليات الهيئة بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم قبل ظهر اليوم الخميس.

وأضاف الزهراني أن وقت تلقي بلاغ الحادث كان في تمام الساعه 11:37 قبل ظهراليوم في موقع المخواة - بطاط قبل التفتيش.

وأردف الزهراني أنه تم توجيه فرقتين إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرق اتضح وجود إصابتين خطيرة تم التدخل إسعافياً لهما ونقلهما لمستشفى المخواه العام عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.

وأفاد الزهراني عن ورود بلاغ حادث انقلاب آخر بمحافظة بالجرشي تحديداً قرية الحميد قبل مفرق الجنابين في تمام الساعه:12:11 ظهر اليوم وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع وعند وصولهم اتضح وجود إصابه وتم الكشف عليها وكانت إصابته خطيرة تم التدخل إسعافياً ونقله إلى مستشفى الأمير مشاري.