نادي الاتفاق يقيم مبادرة يوم المهنة للتوظيف

أقامت إدارة نادي الاتفاق ممثلة في إدارة المسؤولية المجتمعية مبادرة يوم المهنة للتوظيف تحت عنوان جمعناها عشانك، وذلك على مدار يومين من شهر يناير بالصالة الرياضية بالنادي. أكد مدير المسؤولية المجتمعية بنادي الاتفاق هذلول البريك أن مبادرة يوم المهنة للتوظيف جاءت ضمن سلسلة المبادرات المقدمة من نادي الاتفاق لخدمة المجتمع والتي تدعم أهداف رؤية المملكة 2030 مشيراً إلى أن المسؤولية المجتمعية قامت بجهود كبيرة لاستضافة العديد من الجهات #جمعناها_عشانك لكي يستفيد منها المقبلين على سوق العمل من الجنسين.



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