يوم الطفل الخليجي في القطيف

نظمت إدارة التغذية والصحة النفسية فعالية يوم الطفل الخليجي المصادف 15 يناير من كل عام في مجمع القطيف سيتي في القطيف. وذلك برعاية المدير التنفيذي لمجمع إرادة الدكتور محمد بن علي الزهراني وبمشاركة أقسام التغذية والمختبر والأسنان والصيدلية والتمريض والتغذية العلاجية وفرق تطوعية.

وشملت الفعالية أركان تفاعلية وتنمية مهارات للأطفال، وأركان قياسات الوزن وكتلة الجسم واستشارات غذائية وصحية للأطفال، وأركان توعوية، وركن للأنشطة البدنية، وأركان ترفيهية للأطفال من الرسم والتلوين والزراعة.

كما ستقدم عدة مسابقات متنوعة عبر المسرح وأنشطة لتنمية مهارات الأطفال مع تقديم عدة هدايا.