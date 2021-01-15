وشملت الفعالية أركان تفاعلية وتنمية مهارات للأطفال، وأركان قياسات الوزن وكتلة الجسم واستشارات غذائية وصحية للأطفال، وأركان توعوية، وركن للأنشطة البدنية، وأركان ترفيهية للأطفال من الرسم والتلوين والزراعة.
كما ستقدم عدة مسابقات متنوعة عبر المسرح وأنشطة لتنمية مهارات الأطفال مع تقديم عدة هدايا.
كانت هذه تفاصيل خبر يوم الطفل الخليجي في القطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.