1000 بحث وبراءتا اختراع لجامعة فيصل

أكدت جامعة الملك فيصل، تحقيق نتائج تصاعدية نوعية على مستوى النشر العلمي في قاعدة بيانات Scopus، تجاوزت الأبحاث العلمية المنشورة فيها 1000 بحث علمي منشور في عام 2020 مقارنة بـ 632 بحثًا علميًّا منشورًا في عام 2019، تسجيل براءتي اختراع هذا العام.

60 % زيادة .

أوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، أن هذا النمو اللافت بزيادة نسبته 60% مقارنة بما تحقق من نتائج تتعلق بالنشر العلمي في العام 2019، يمثل انعكاسًا حقيقيًّا لقدرات الجامعة البحثية، وما تقدمه لمنظومة البحث العلمي وباحثيها من دعم كبير بتوفير الموارد والإمكانيات والتحفيز المستمر، مؤكدًا مضي الجامعة في استراتيجية دعمها للأبحاث العلمية، واستهداف أوعية النشر الدولية وبأعلى مستويات الجودة والمنافسات العالمية في البحث العلمي الأساسي والتطبيقي المرتبط بمخرجات ذات ‏قيمة اقتصادية أو ابتكارية أو براءات اختراع.

10 آلاف

استشهاد أبان أن الجامعة وللعام الرابع على التوالي ما تزال تحافظ على تميزها البحثي ضمن الجامعات السعودية المتصدرة لآخر تقرير لمؤشر نيتشر العالمي، وأن ما تقدمه إدارة الجامعة من رعاية ودعم يهدف إلى تحفيز وتوثيق الإنتاج البحثي لمنسوبي الجامعة، وبما يحقق رفع مساهمات الباحثين والجامعة في المقاييس العالمية المعتبرة، وذلك من خلال الاشتراك في أحدث أنظمة إدارة البحث العلمي وأكثرها تطورًا على مستوى العالم، حيث بلغت الاستشهادات في عام 2020م (10748) استشهادًا طبقًا لقاعدة بيانات (سكوبس)، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية المحلية والإقليمية والعالمية بما يسهم في دعم مواجهة تحديات التنمية في جميع مجالاتها بالبحث العلمي الرصين، وذلك من خلال اقتراح الأولويات البحثية، ودعمها في إطار مستهدفات خطط الرؤية الوطنية، والعمل على مواءمة الممارسات والإجراءات المتبعة في إنتاج البحوث العلمية بما يتوافق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي.