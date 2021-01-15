7 مشاريع بلدية وخدمية جديدة في سلوى

دشن وتفقد أمين الأحساء المهندس فؤاد الملحم، أمس نحو 6 مشاريع بلدية وخدمية جديدة في مدينة سلوى التابعة لأمانة الأحساء، بحضور رئيس بلدية سلوى صلاح الدهنين، وأكد الملحم، أن الأمانة وضعت ضمن خططها الاستراتيجية في استمرارية المشاريع الخدمية والتطويرية لمدينة سلوى، نظير موقعها الاستراتيجية الواقع على مفترق دولي، ووجود منفذ سلوى الحدودي مع دول قطر الشقيقة. والمشاريع، وهي:

1- تدشين مقر بلدية سلوى: بمشاحة 2500 متر مربع، ويضم 28 مكتبًا، مقسمة بحسب الشؤون الإدارية والفنية للخدمات التي تقدمها البلدية، إضافة إلى ساحات مخصصة لمواقف السيارات، ومبنى الكراج.

2- تفقد أعمال النظافة العامة على الطرق الرئيسية التي تمتد إلى منفذ سلوى الحدودي، إضافة إلى 15 هجرة تابعة إشرافيًا لبلدية سلوى، وتشمل الكنس الآلي واليدوي للطرق، وعمليات الإصحاح البيئي للهجر وإزاحة الرمال، إضافة إلى تزيين الجزر بالزهور الحولية والإنارة على الطرق العامة، وتكثيف الرقابة الشاملة على المحال التجارية الواقعة على الطريق الدولي، وتكثيف التوعية بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

3- تفقد تركيب مزيدًا من المظلات على شاطئ سلوى وتأمين الخدمات اللازمة لمرتادي الشاطئ.

4- دشن حديقة «المحدار»، بمساحة 15 ألف متر مربع، وتحوي مسطحات خضراء وساحات للجلوس وأخرى لألعاب الأطفال.

5- تفقد مشاريع أعمال السفلتة وتطوير شبكات الطرق الحضرية ومعالجة ازدواجية طريق هجرة المحدار، التي تعتبر من الهجر الأعلى كثافة سكانية.

6- تفقد سير العمل في مسلخ سلوى الجديد والذي تم تشغيله مؤخرًا.

7- تفقد البدء في مشروع مسلخ جديد في هجرة تماني.