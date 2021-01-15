قرار جديد من تويتر حول حساب لقاح كورونا الروسي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

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قرر موقع تويتر رفع التعليق الذي فرضه مؤقتًا على الحساب الرسمي للقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إن شركة “تويتر” فسرت تعليق عمل الحساب بتعرضه لمحاولة دخول غير مسموح بها من ولاية فرجينيا الأمريكية.

وشكر الصندوق الروسي موقع “تويتر”، داعيًا المستخدمين لمتابعة حساب اللقاح الروسي والتعرف على ميزاته وفوائده للبشرية في رد الوباء، وإعادة إطلاق الاقتصاد في العالم.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس ظهر على صفحة اللقاح الروسي تنبيه من “تويتر”، قال إنه رصد “نشاطًا مريبًا” من قبل هذا الحساب.

كورونا يتحول لجائحة

يذكر أن فيروس كورونا أو ما يعرف بـ”كووفيد-19″ هو مرض معدٍ يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا.

ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول/ ديسمبر 2019، وقد تحوّل كوفيد-19 الآن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم.

الأعراض الأكثر شيوعًا

وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض كوفيد-19 في ‏الحمى والإرهاق والسعال الجاف، وتشمل الأعراض ‏الأخرى الأقل شيوعًا ولكن قد يُصاب بها بعض ‏المرضى: الآلام والأوجاع، واحتقان الأنف، ‏والصداع، والتهاب الملتحمة، وألم الحلق، والإسهال، ‏وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين، وعادة ما ‏تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ بشكل تدريجي، ‏ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن يشعروا إلا ‏بأعراض خفيفة جدًا.

