قوات حرس وطني من 18 ولاية أمريكية لتأمين واشنطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن قوات الحرس الوطني التي تؤمن واشنطن جاءت من 18 ولاية، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أظهرت لقطات فيديو انتشارًا مكثفًا من عناصر الحرس الوطني الأمريكي في محيط مبنى الكابيتول؛ لتأمين مبنى الكونجرس خلال جلسة التصويت على مساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والتي انتهت بتشريع ينص على محاكمة رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس، ليمهد الطريق الآن لمحاكمته في مجلس الشيوخ.

ويأتي انتشار الحرس الوطني داخل مبنى الكابيتول بسبب حالة الترقب والتوتر خوفًا من أي احتجاجات في ضوء جلسة التصويت على مساءلة الرئيس ترامب؛ لأنه متهم بتحريض أنصاره لاقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير في حدث غير مسبوق هز صورة الديمقراطية الأمريكية.

