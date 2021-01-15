الحياة الفطرية تنشر صورًا مروعة لصيد غزلان وتطلب التفاعل معها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أمس الخميس، صورًا للصيد الجائر لعدد كبير من الغزلان، ظهرت جماجمها ملقاة في مكان ناءٍ.

وظهرت في الصور غزلان أخرى مذبوحة بطريقة وحشية وموضوعة في صندوق مركبة وانيت، فيما بدت جثة أخرى مقسومة إلى نصفين، إضافة إلى صور للأسلحة المستخدمة.

وطلب المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، من المتابعين مشاركة مشاعرهم تجاه الصور والطريقة الوحشية التي استُخدمت في صيد تلك الغزلان.



