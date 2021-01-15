الزكاة والدخل توضح ضوابط الفاتورة الإلكترونية وموعد تطبيقها إلزاميًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الهيئة العامة لـ الزكاة والدخل أن الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي لا تعتبر فاتورة إلكترونية.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الفوترة الإلكترونية ستكون إلزامية بتاريخ 4 ديسمبر 2021م.

ما هي الفاتورة الإلكترونية؟

هي فاتورة يتم إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني وتحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية.

ولا تعتبر الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية.

وأضافت أنه يجب التزام المنشأة في هذا التاريخ بإصدار الفواتير لتفادي المخالفات حسب ما هو منصوص عليه في لائحة ضريبة القيمة المضافة.



