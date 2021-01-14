بالصور.. "القرشي" يتفقد مرافق برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية

تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي اليوم, مرافق برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية، يرافقه عدد من مديري العموم والإدارات ذات العلاقة.

محمد يوسف

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