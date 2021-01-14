شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عضو سابق بالنيابة يكشف عن طلب نساء الطلاق من أجل الوظيفة ويضحين بالأسرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

دعا عضو النيابة العامة السابق المحامي نايف آل منسي، النساء بوضع الأولويات حال وجود تعارض بين الوظيفة والحفاظ على أسرتها.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" ، أن بعض النساء طلبن الطلاق من أجل الوظيفة رغم أن أزواجهن مقتدرون ماليا ويوفرون لهن جميع احتياجاتهن.

وأشار إلى أنه من حق الزوجة أن تعمل، ولكن عليها أن تقرر هل القرار الصحيح أن تضحي بالأسرة من أجل الوظيفة.