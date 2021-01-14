شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح حكم تقديم الصيام على إطعام المساكين في كفارة اليمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، اليوم الخميس، حكم تقديم الصيام على إطعام المساكين عند أداء كفارة اليمين، إذا حنث فيها.

وقال الشثري في لقاءٍ له مع برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة، أنه لا يجوز التوجه للصيام في كفارة اليمين إلا أن عجز الشخص عن بقية الخصال المذكورة بالقرآن الكريم.

وأشار إلى أن كفارة اليمين تشمل، إطعام 10 مساكين بنصف صاع "نحو كيلو ونصف" عن كل مسكين، أو كسوة 10 مساكين بما يكفي كل واحدٍ منهم للصلاة، أو إعتاق رقبة.