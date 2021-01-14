«الموارد البشرية» تحدد 7 حالات لإنهاء عقد العمل

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 7 حالات لإنهاء عقد العمل خلال كتيب أعدته عن الثقافة العمالية لأهم الحقوق والواجبات في نظام العمل بالمملكة.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية أنه يمكن إنهاء عقد العمل إذا اتفق الطرفان على إنهائه، شرطَ أن تكون موافقة العامل كتابيةً، وإذا انتهت المدة المحددة في العقد المحدد.

وكذلك يمكن إنهاء عقد العمل إذا كان بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، ووفقًا لما ورد في المادة 75 من هذا النظام، والقوة القاهرة.

ويمكن إنهاء عقد العمل، إذا انتهى النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتفق على غير ذلك، وإذا انتهت المدة المحددة في العقد المحدد.

وأيضًا بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن، وإغلاق المنشأة نهائيًّا، وأي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.

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