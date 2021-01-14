9 شروط لطلب التسهيلات الائتمانية من صندوق التنمية الزراعية

حدد صندوق التنمية الزراعية نحو 9 شروط لطلب التسهيلات الإئتمانية منها تقديم نبذة عن النشاط المراد تمويله.

وأوضح صندوق التنمية الزراعية عبر موقعه الإلكتروني أن من ضمن شروط التسهيلات الإئتمانية، تعبئة النموذج الطلب موضحاً به التسهيلات الائتمانية المطلوبة والغرض منها، وتقديم نبذة عن النشاط المراد تمويله.

وكذلك التوقيع على نموذج الاقرار والتعهد بالموافقة على الاستعلام عن التقرير الائتماني للعميل من خلال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وفقا لصندوق التنمية الزراعية.

وتقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية في حال كان المتقدم سعودي الجنسية، و سجل تجاري موضحاً به النشاط المراد تمويله، تقديم ضمانات مقابل الخدمات الائتمانية، بحسب صندوق التنمية الزراعية.

وأكد صندوق التنمية الزراعية أن من ضمن شروط التسهيلات الإئتمانية، آخر ثلاث ميزانيات سنوية للشركات والمشاريع القائمة، وعرض أسعار أو فاتورة عرض غير مسددة (للمنتج المراد استيراده)، واتفاقيات التعاقد مع الموردين وموزعين محليين لتوزيع المنتج إن وجدت.

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