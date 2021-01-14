بالصور.. وصول الكتب للمدارس استعدادًا لبداية جادة ومنتظمة للفصل الدراسي الثاني

أنهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، توزيع الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني على جميع المدارس، بما يضمن عودة جادة ومنتظمة للعملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة.

ووضعت وزارة التعليم آلية لتسليم الكتب للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من خلال المدرسة؛ وذلك وفق الدليل الإرشادي المنظم لعملية التوزيع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت، في وقت مبكر، عن ترحيل أكثر من 62 مليون كتاب لجميع مراحل التعليم العام للفصل الدراسي الثاني، إلى الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، ومتابعة توريدها إلى المستودعات بالإدارات حتى وصولها إلى المدارس.

وبلغ إجمالي المقررات المدرسية للفصل الدراسي الثاني 307 كتب؛ وذلك انطلاقًا من تحديد الاحتياجات من المقررات المدرسية بالتنسيق مع إدارات التعليم؛ حيث تم تصميم ومراجعة واعتماد وطباعة 24456807 كتب مدرسية للمرحلة الابتدائية، و14349606 كتب للمرحلة المتوسطة، إضافة إلى 29154986 كتابًا للمرحلة الثانوية، و372908 كتب لمدارس تحفيظ القرآن، بجانب 358943 كتابًا لمدارس تعليم الكبار، و15090 كتابًا للعوق البصري (برايل)، و22306 كتب للتربية الفكرية، وأيضًا 948469 كتابًا للمدارس العالمية، و30662 كتابًا مدرسيًّا للمدارس السعودية في الخارج.

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