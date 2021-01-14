الحصيني: بدء دخول نجم الشبط غدًا الجمعة وعدد أيامه 26 يومًا

قال الفلكي السعودي وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، إن يوم غد الجمعة 1442/6/2هـ سيوافق دخول بداية نجم الشبط وعدد أيامه 26 يومًا، ويسمى في الخليج ببرد البطين، وتبدأ في 15 يناير من كل عام، ونجومها (النعائم- البلدة) ومدة كل نجم 13 يومًا.

ويبدأ أول نجم منها هو النعائم يعرف عند العامة شباط الأول ويزداد فيها البرد والصقيع متى كانت الرياح أصلها سيبري أو قطبي ومن خلال الأرشيف المناخي تهب فيه رياح أصلها سيبيري المعروفة بشدة برودتها لذلك لا يزرع فيه المزارعون شيئًا لشدة برودتها بل يهتمون بالأشجار القائمة من سماد وغيره.. وهو الطالع الرابع من الشتاء، تبدأ النخيل البواكير في الطلوع تقول العرب: إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم وقَصُر النهار للصائم وكبرت العمائم وأيقظ البرد النائم وطال الليل للقائم.