«الأرصاد» عن طقس الجمعة: أمطار رعدية على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها، كذلك يتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شمال وشرق المملكة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزئيين الجنوبي والأوسط وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-40كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والشمالي، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما يشهد الخليج العربي رياحًا جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية كالتالي:

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