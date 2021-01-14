تعليم  ألمع جاهز لانطلاق الفصل الدراسي الثاني 

وأشاد مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري بقرار القيادة الرشيدة في استمرار الدراسة عن بعد فصلاً دراسيًا ثانيًا عبر منصة مدرستي حفاظاً على سلامة منسوبي التعليم من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، مشيرًا إلى أن تعليم رجال ألمع شرع منذ وقتٍ مبكر في الاستعداد للفصل الدراسي الثاني ووضع الخطط الإجرائية مع الأقسام المعنية بالميدان التعليمي ومن خلال مركز الدعم الفني بالإضافة لاستكمال استلام وفرز وترحيل المقررات الدراسية وفق خطة مجدولة تضمن وصول كافة المقررات الدراسية لجميع مدارس المحافظة، مؤكدًا بأن إدارة التعليم لا تدخر جهدًا في تذليل كافة الصعوبات والمعوقات من خلال سلسلة من الجولات الميدانية وعقد الاجتماعات الدورية ودراسة احتياجات الميدان وحل كافة الإشكالات التي تعترض الميدان ليتمكن الجميع من أداء مهامهم بكل يسر وسهولة، داعيًا للجميع بالتوفيق والسداد.
يذكر أن وزارة التعليم أعلنت عن استمرار "الدراسة عن بُعد" حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني 1442، في التعليم العام والجامعي والتقني؛ وفق الآلية السابقة على أن تقيّم لجنة مختصة الوضع ما بعد الأسبوع العاشر.
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