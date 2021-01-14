السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تختتم دورة الذكاء الاصطناعي



الرياض 1 جمادى الأخرة 1442 الموافق 14 يناير 2021 واس

اختتمت كلية علوم الحاسب والمعلومات، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، اليوم دورة الذكاء الاصطناعي، للحصول على الشهادة المهنية المعتمدة في الذكاء الاصطناعي (HCIA-AI)، والتي تعد من الدورات الحاسوبية المهمة المتوائمة مع احتياجات سوق العمل، وتساعد على تحسين أداء القطاعات والمؤسسات عن طريق أتمتة العمليات والمهام، وذلك لمدة عشرة أيام، وبواقع(40) ساعة تدريبية، بالتعاون مع شركة (Huawei).

ناقشت الدورة عدة موضوعات مهمة في الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، منها: الأساسيات المعرفية للذكاء الاصطناعي، أساسيات برمجة بايثون، الرياضيات في مجال تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، مكتبة تنسرفلو، التّعلّم العميق باستخدام تنسرفلو، خوارزميات تعلم الآلة، تطبيقات التعلم العميق، اتجاه الذكاء الاصطناعي، تقنيات هواوي. وتخلل ذلك تطبيق عملي تفاعلي افتراضي من تقديم المدربة المعتمدة من شركة (Huawei) الدكتورة هالة المناعي.

وفي هذا الشأن أكدت عميدة كلية علوم الحاسب والمعلومات، الدكتورة حنان بنت منقاش أهمية تعزيز وتنمية المواهب الوطنية، من خلال الدورات والمعسكرات التي تقيمها الجامعة انسجاماً مع التقدم والتحول الرقمي، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030. مشيرةً بأنّ الدورة شهدت إقبالًا واسعاً من المهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي رغم محدودية المقاعد، حيث قُبل ما يقارب (26) متدربة من أنحاء المملكة كافة بتخصصات مختلفة.

وأوضحت بنت منقاش بأنّ المتدربات حصلن في نهاية التدريب على خبرة نظرية وعملية في الذكاء الاصطناعي، والقدرة على تصميم وتنفيذ حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، وعلى المهارة اللازمة لدخول اختبار شهادة شركة Huawei المهنية المعتمدة في الذكاء الاصطناعي HCIA-AI.

يُشار إلى أنّ كلية علوم الحاسب والمعلومات، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، تُعد بيئة داعمة لمجالات التقنية الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، اللذين شهدا اهتمامًا كبيرًا من الطالبات في الآونة الأخيرة، بعد تنظيم معسكرات افتراضية اُختتمت حديثاً خلال الشهور السابقة، واستمرت لمدة 5 أسابيع مع التطبيق العملي.

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