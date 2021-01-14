السعودية اليوم / لبنان يدخل أول أيام الإقفال الشامل بعد التفشي الخطير لكورونا



بيروت 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

دخل لبنان عند الخامسة من فجر اليوم، أول أيام الإقفال الشامل الذي أقره المجلس الأعلى للدفاع للحد من تفشي وباء

فيما قامت القوى الأمنية وشرطة البلدية في مختلف الأحياء والمناطق بتسيير دوريات للتأكد من التزام المحال بالإقفال، وعدم تجول المواطنين في الشوارع والبقاء في منازلهم، إضافة إلى التدقيق بالتقيد بالأساليب الوقائية، وبخاصة وضع الكمامة، وتعمدت الاستفسار من المارة عن سبب خروجهم من المنازل.

// انتهى //

23:35ت م

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بيروت 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسدخل لبنان عند الخامسة من فجر اليوم، أول أيام الإقفال الشامل الذي أقره المجلس الأعلى للدفاع للحد من تفشي وباء كورونا ، ومع ختام اليوم تبيّن الالتزام شبه الكامل الذي تجاوز الـ95 في المئة، حيث شهدت العاصمة بيروت ونسبة كبرى جداً من المناطق التزاماً تاماً بالقرار، فبدت الشوارع شبه خالية من السيارات والمارّة، وهو ما ترافق مع إقفال عام للمحال والمؤسسات التجارية، ما عدا بعض الصيدليات والأفران ومحال المواد الغذائية المستثناة من الإقفال.فيما قامت القوى الأمنية وشرطة البلدية في مختلف الأحياء والمناطق بتسيير دوريات للتأكد من التزام المحال بالإقفال، وعدم تجول المواطنين في الشوارع والبقاء في منازلهم، إضافة إلى التدقيق بالتقيد بالأساليب الوقائية، وبخاصة وضع الكمامة، وتعمدت الاستفسار من المارة عن سبب خروجهم من المنازل.// انتهى //23:35ت م0158

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