

عواصم 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

سجلت الصحة البولندية في بيان لها، 9436 إصابة جديدة بفيروس

وفي التشيك أشارت وزارة الصحة في بيان لها إلى تسجيل 10854 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجماليها 866522 إصابةً، و 82 حالة وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 13856 حالةً.

كما سجلت السلطات الصحية في رومانيا 3525 إصابةً ليبلغ إجماليها 648917 إصابةً، و 66 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 17035 حالةً.

وفي هنغاريا سجلت وزارة الصحة 1926 إصابة جديدة بكوفيد 19 ليبلغ الإجمالي 347636 إصابةً، و 118 حالة وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 11066 حالةً.

وسجلت الصحة السلوفاكية خلال الساعات الـ24 الماضية 2923 إصابةً جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات بكورونا 217928، و 79 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجماليها 3260 حالةً.

// انتهى //

23:34ت م

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عواصم 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسسجلت الصحة البولندية في بيان لها، 9436 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 1414362 إصابةً، و 381 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 32456 حالةً.وفي التشيك أشارت وزارة الصحة في بيان لها إلى تسجيل 10854 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجماليها 866522 إصابةً، و 82 حالة وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 13856 حالةً.كما سجلت السلطات الصحية في رومانيا 3525 إصابةً ليبلغ إجماليها 648917 إصابةً، و 66 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 17035 حالةً.وفي هنغاريا سجلت وزارة الصحة 1926 إصابة جديدة بكوفيد 19 ليبلغ الإجمالي 347636 إصابةً، و 118 حالة وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 11066 حالةً.وسجلت الصحة السلوفاكية خلال الساعات الـ24 الماضية 2923 إصابةً جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات بكورونا 217928، و 79 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجماليها 3260 حالةً.// انتهى //23:34ت م0157

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابات كورونا: 9436 في بولندا و 10854 بالتشيك و 3525 برومانيا و 1926 بهنغاريا و 2923 في سلوفاكيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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