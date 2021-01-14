السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 35878 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

سجلت إسبانيا 35878 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد بلغت 2,211,967 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 53079 حالةً.

// انتهى //

23:19ت م

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مدريد 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسسجلت إسبانيا 35878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 201 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد بلغت 2,211,967 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 53079 حالةً.// انتهى //23:19ت م0154

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