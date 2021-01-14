السعودية اليوم / لبنان تسجل 5196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 5196 إصابة جديدة و41 حالة وفاة بفيروس

وأشارت الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابات بلغ 237132 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1781 حالةً.

// انتهى //

23:18ت م

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بيروت 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 5196 إصابة جديدة و41 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وأشارت الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابات بلغ 237132 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1781 حالةً.// انتهى //23:18ت م0152

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