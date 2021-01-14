السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ 24 الماضية 114 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس, ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 545 حالةً.

// انتهى //

22:46ت م

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لوكسمبورغ 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ 24 الماضية 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليبلغ إجمالي عدد الإصابات فيها 48486 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس, ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 545 حالةً.// انتهى //22:46ت م0150

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