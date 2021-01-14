السعودية اليوم / مقتل خمسة جزائريين وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار قنبلة



الجزائر 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

قتل خمسة جزائريين فيما أصيب ثلاثة آخرون اليوم إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع أثناء مرور المركبة التي يستقلونها في وادي خنيق بمحافظة تبسة شرق الجزائر.

ودعا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق السعيد شنقريحة في بيان, المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتفادي التنقل في الطرقات والممرات المشبوهة.

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22:15ت م

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