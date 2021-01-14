السعودية اليوم / إصابات كورونا: 813 في بنغلاديش و 605 بميانمار و271 في تايلاند



عواصم 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

سجلت بنغلاديش 813 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البنغلاديشية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 525723 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 7849 حالةً.

كما سجلت ميانمار 605 إصابات جديدة بالفيروس وعشر حالات وفاة. وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 132865 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2912 حالةً.

وسجلت وزارة الصحة التايلاندية في بيان لها 271 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 11262 إصابةً، وبلوغ إجمالي الوفيات 69 حالةً.

// انتهى //

22:12ت م

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عواصم 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسسجلت بنغلاديش 813 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 16 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة البنغلاديشية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 525723 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 7849 حالةً.كما سجلت ميانمار 605 إصابات جديدة بالفيروس وعشر حالات وفاة. وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 132865 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2912 حالةً.وسجلت وزارة الصحة التايلاندية في بيان لها 271 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 11262 إصابةً، وبلوغ إجمالي الوفيات 69 حالةً.// انتهى //22:12ت م0145

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