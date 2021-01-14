السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 17,246 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ 24 الماضية 17,246 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان اليوم، إلى العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2,336,000 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 80,848 حالةً.

// انتهى //

22:06ت م

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روما 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسسجلت إيطاليا خلال الساعات الـ 24 الماضية 17,246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 522 حالة وفاة.وأشارت الصحة الإيطالية في بيان اليوم، إلى العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2,336,000 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 80,848 حالةً.// انتهى //22:06ت م0144

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